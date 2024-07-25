وقال بوريل: "خمسة عشر شهرا من الحرب، يتعين على الأطراف المتحاربة في السودان أن توقف هذه المأساة التي هي من صنع الإنسان وأن تجلس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف أن " الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك محادثات وقف إطلاق النار المقررة من قبل الولايات المتحدة، والتي تستضيفها سويسرا والمملكة العربية السعودية في 14 أغسطس".

وستجرى المفاوضات في سويسرا والمملكة العربية السعودية ويشارك فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولين من البلدان التي عملت على تسهيل مفاوضات المنامة.

وستضم المحادثات الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان في منتصف أبريل 2023، طرحت أطراف دولية وإقليمية 9 مبادرات لوقف الحرب لكنها لم تنجح حتى الآن في حل الأزمة.

وأدى النزاع في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.