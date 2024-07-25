ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، فقد قتل 4 وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو جياب في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أصيب 7 مواطنين، معظمهم أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو غرقود قرب مدخل المخيم، وفقا لوكالة "وفا".

وفي مدينة خان يونس، شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة القرارة شمالي المدينة، في وقت تحدثت فيه مصادر مطلعة في غزة عن محاصرة القوات الإسرائيلية منزلا فيه 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، في البلدة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها موقعا قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة.

أما في مدينة رفح، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية في المدينة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارتين على مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 39145، والإصابات إلى 90257، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.