وقد سبق وندد عدد من الديموقراطيين بسلوك الزعيم الإسرائيلي اليميني في الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين، وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس.

من المنتظر أن يُلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، خطابا أمام الكونغرس الأميركي سيحاول خلاله الضغط على الولايات المتحدة في سياق متوتر بين البلدين الحليفين بعد 9 أشهر من الحرب في قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها نتنياهو الكونغرس، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة، وفقا لفرانس برس.