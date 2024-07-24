وأكد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "إسرائيل لم تقم بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، وأن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأميركي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين.. وتحقيق تقدم بالهدنة".

وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، من طرف عائلات الرهائن من أجل التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع زيارته إلى الولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن نتنياهو أمر قبل سفره إلى واشنطن بإرسال وفد مكلف بالتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن يوم الخميس، دون تحديد وجهة هذا الوفد.

وأوضحت أن الوفد المفاوض قد تلقى الضوء الأخضر للتقدم في المفاوضات.

ولم تفلح حتى الآن جهود وقف إطلاق النار التي تقودها قطر ومصر وتدعمها الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، ويتبادل طرفا الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر في غزة الاتهامات بالتسبب في هذا الجمود.