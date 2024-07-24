تفصيلا، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة "نعلن الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة"، وذلك بعد مرور أكثر من 9 شهور على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في القطاع في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد الضحايا، قالت صحة غزة إن عدد القتلى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 39145 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "55 شهيدا و110 إصابات.. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 90257 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة إن 589 فلسطينيا قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 142 طفلا.

يأتي هذا فيما ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنه لا مكان آمن في غزة.

وأضافت الأونروا أن أوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل الخيارات التي قد يتجه إليها النازحون محدودة.

وقالت إن الناس في غزة أصبحوا منهكين من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد.