وقال فيدان، في الحوار، الذي سيبث الأربعاء على قناة "سكاي نيوز عربية": "علاقاتنا مع الدول العربية وصلت إلى مستوى ممتاز وندير خلافاتنا بنضج ضمن إطار استراتيجي".

وأضاف أنه سيزور القاهرة في شهر أغسطس المقبل للتحضير لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة، داعيا إلى معالجة مخاوف مصر فيما يتعلق بأمن حدودها مع ليبيا.

وبخصوص العلاقة بين أنقرة ودمشق، أكد فيدان أن بلاده مستعدة "لبدء أي نوع من الحوار مع سوريا على أي مستوى"، مضيفا "يجب تطهير سوريا من الإرهاب، والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية يجب أن تُناقش في إطار قرارات الأمم المتحدة".

وفيما يخص الملف الفلسطيني، ثمن الوزير التركي وساطة مصر وقطر لتأمين وقف إطلاق النار في غزة، مبرزا أن "أنقرة تتواصل مع حركة حماس، وستعمل على تقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار، في أسرع وقت ممكن".

كما اعتبر أن "وقف إطلاق النار في غزة لا يتوافق مع الأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لديه أجندة أخرى".

وشدد على أن "تطبيق حل الدولتين بأسرع وقت ممكن مهم لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".

من جهة أخرى، أكد هاكان فيدان أن علاقات تركيا والإمارات "جيدة للغاية، ونتعاون بشكل جدي في مجالات الاستثمار المتبادل والتجارة والتعاون التكنولوجي".

وأردف قائلا: "نتشاور باستمرار مع الإمارات حول إدارة الأزمات بالحوار في المنطقة خاصة في الصومال والسودان وليبيا".

واعتبر أيضا أن "رؤية الإمارات المتعلقة بالتنمية والتكنولوجيا ممتازة وأصبحت نموذجا للعديد من دول المنطقة".

وجرى خلال اللقاء نفسه التطرق إلى مواضيع أخرى، مثل العلاقات مع العراق والسعودية، إلى جانب حديثه عن الملف الليبي.

يشار إلى أن حوار قناة "سكاي نيوز عربية" مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيبث الأربعاء ابتداء من الساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.