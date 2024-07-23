وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان: "أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار، متمنيا له السلامة، ومجددا الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية".

وأضاف البيان: " كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه "ترامب"، الذي توجه بالشكر للرئيس (السيسي) على اللفتة الكريمة".

وكان ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال حين أطلق مسلح النار عليه خلال تجمع انتخابي، في 13 يوليو الجاري، في باتلر بولاية بنسلفانيا.

واختار الحزب الجمهوري رسميا، ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.