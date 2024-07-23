وقال رئيس اللجنة الشعبية في المخيم فيصل سلامة إن "أما وابنتها قتلا و3 شبان تم قصفهم بطائرة مسيرة" بعدما دخل الجيش الاسرائيلي المخيم في ساعات الفجر الأولى. والمرأة وابنتها تعملان متطوعتين في الاسعاف داخل المخيم وفق ناشط من المخيم طلب عدم ذكر اسمه وأكد حصيلة القتلى.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء أنه قدم العلاج لرجل في الثلاثين من العمر أصيب برصاصة في منطقة البطن و3 نساء إحداهن اصيبت بالعين.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إلى أن القتلى سقطوا "في قصف مسيرة للاحتلال لموقع في حارة الحمام في مخيم طولكرم".

وأفاد سكان من المخيم ومن مدينة طولكرم الملاصقة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية واسعة منذ منتصف الليلة الفائتة، وبأن العملية طالت محلات تجارية للأسمدة الزراعية، قبل أن تتوغل دبابات إسرائيلية عدة في مخيم طولكرم.

وتتعرض مدينة طولكرم ومخيمها إضافة إلى مخيم نورش شمس القريب إلى مداهمات عسكرية منتظمة إذ تتهم إسرائيل مسلحين فلسطينيين بالتواجد في تلك المنطقة.

وقتل في الضفة الغربية 579 فلسطينيا، على الاقل، برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقتل ما لا يقل عن 16 إسرائيليا في هجمات فلسطينية وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية.