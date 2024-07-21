وقالت المصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن إن "عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومحيطه ارتفع إلى 14 قتيلا و6 مفقودين وأكثر من 90 جريحاً جراح 30 منهم خطرة".

وأفادت أن 12 شخصا من القتلى هم من العاملين في معمل تحاليل العينات التابع لشركة النفط اليمنية، وموظفي تعبئة خزانات الوقود وآخرون يعملون في التخليص الجمركي.

وبحسب ذات المصادر، فإن معظم القتلى والمصابين من أبناء محافظة الحديدة العاملين في الميناء، كما أظهرت صور تفحم عدد من الجثث جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن .