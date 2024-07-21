وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن العمليات البعيدة تعد جزء من استراتيجية الردع القائمة على أنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه في الإقليم، وهي ذات الرسالة التي أكد عليها رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو.

اليمن

هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أمس مدينة الحديدة في غرب اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم أضر بالبنية التحتية في ميناء المدينة، الذي كان مصدرًا اقتصاديًا وعسكريًا للحوثيين.

جاء الهجوم بعد ضرب الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص، فيما قتل 6 أشخاص وجرح العشرات في اليمن.

مدخل البحر الأحمر

ووفقًا للتقارير الأجنبية، في عام 2021 هاجمت إسرائيل السفينة الإيرانية "سافيز" في البحر الأحمر بالقرب من سواحل اليمن وإريتريا باستخدام ألغام بحرية، على بعد حوالي 2000 كيلومتر من أراضي إسرائيل.

ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر أميركي قوله إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.

ووفقًا للتقارير، استخدم الإيرانيون السفينة كقاعدة للمراقبة البحرية، والقيادة، والاتصالات من قبل القوات العاملة في البحر الأحمر.

وأظهر تحليل من قبل مصادر استخباراتية أن السفينة كانت منتشرة بشكل رئيسي لدعم القتال الحوثي في الحرب الأهلية في اليمن.

إيران

في 19 أبريل، هاجمت طائرات بدون طيار وطائرات سلاح الجو القاعدة العسكرية في أصفهان بوسط إيران، على بعد حوالي 1500 كيلومتر من إسرائيل، وفقًا للتقارير الأجنبية.

كما تم الإبلاغ أن إسرائيل هاجمت بصواريخ وطائرات بدون طيار، وكان الهجوم على ما يبدو قد أُطلق من مسافة بعيدة عن المجال الجوي الإيراني. في إيران أكدوا أن القاعدة تضررت وتم إغلاق المجال الجوي في طهران مؤقتًا.

جاء الهجوم في أصفهان بعد الضربة الجوية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل.

الهجوم الإيراني، الذي جاء من عدة دول مختلفة بما في ذلك من أراضي إيران نفسها، شمل مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم اعتراض 99% منها.

تونس

أبعد ضربة جوية نفذتها إسرائيل كانت في تونس - على بعد حوالي 2300 كيلومتر من إسرائيل. الهجوم نفذ في عام 1985 كجزء من عملية "القدم الخشبية"، حيث قصف طائرات سلاح الجو مقر منظمة التحرير الفلسطينية وقتل حوالي 70 شخصا.

وقال وزير الدفاع يتسحاق رابين بعد الهجوم: "إسرائيل ستحدد طريقة القتال وموقع الهجوم".

العراق

أهم هجوم نفذته إسرائيل في العراق وقع في عام 1981 - حيث قصف طائرات سلاح الجو المفاعل النووي بالقرب من بغداد، عاصمة العراق، على بعد حوالي 900 كيلومتر من إسرائيل. دمر الهجوم البرنامج النووي العراقي.

وفقًا للتقارير الأجنبية، في عام 2019 نفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

يُزعم أن إسرائيل استولت على صواريخ وقواعد عسكرية ومستودعات ذخيرة، وخلال الهجمات قُتل العشرات .

السودان

في السودان، اتهمت إسرائيل بضربة جوية على مصنع أسلحة اليرموك في العاصمة الخرطوم في عام 2012. وفقًا للتقارير الأجنبية، تم تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات مقاتلة إسرائيلية على بعد حوالي 1700 كيلومتر من أراضي إسرائيل.

في عام 2009، أفادت وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم إسرائيلي آخر في السودان، حيث هاجمت طائرات سلاح الجو قافلة من الشاحنات الإيرانية في طريقها إلى حماس. وفقًا للتقارير، قُتل عشرات الأشخاص المرافقين للقافلة في الهجوم.

وأفادت وسائل الإعلام الأجنبية في مرات أخرى قصفت فيها إسرائيل قوافل وأهدافًا في السودان.

سوريا

وفقًا للتقارير الأجنبية، نفذت إسرائيل مئات الهجمات في جميع أنحاء سوريا على مدى عقود. في إسرائيل، تم تأكيد بعض هذه الهجمات رسميًا.

خلال الحرب، أفادت وسائل الإعلام الأجنبية عن العديد من الهجمات التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي السورية، بما في ذلك في دمشق وفي الأجزاء الشرقية الأكثر من البلاد، على بعد حوالي 500 كيلومتر من إسرائيل.

لبنان

خلال الحرب، هاجم الجيش الإسرائيلي مئات الأهداف في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك في الأجزاء الشمالية الأكثر من البلاد.

كانت معظم الهجمات الإسرائيلية العميقة في لبنان تستهدف منطقة بعلبك في شمال شرق البلاد، التي تُعتبر معقلًا لحزب الله.

أوغندا

خلال عملية "عنتيبي"، أقلعت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من سيناء وهبطت في مدينة عنتيبي في أوغندا - على بعد حوالي 3100 كيلومتر.

قادت قوات من دورية هيئة الأركان العامة، عملية إنقاذ 102 رهينة إسرائيلي الذين اختطفهم المسلحون الذين استولوا على طائرة ركاب وهبطوا بها في أوغندا في عملية جريئة.

خلال العملية، قُتل 3 رهائن وقائد دورية هيئة الأركان العامة يوني نتنياهو، وتم إنقاذ الغالبية العظمى من الرهائن بأمان.