وقال سكان في مدينة رفح إن معارك ضارية اندلعت بين مقاتلين بقيادة حماس وقوات إسرائيلية، ولا سيما في المناطق الواقعة في وسط القطاع وغربه التي تقدمت فيها الدبابات الإسرائيلية في اليومين الماضيين.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد إن مقاتليهما واجهوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا مجموعة من المقاتلين كانت تتجه نحوهم، ودمروا ذخيرة وممرات أنفاق وبنية تحتية في تل السلطان في الجزء الشرقي من المدينة.

ولم تفلح حتى الآن جهود وقف إطلاق النار التي تقودها قطر ومصر وتدعمها الولايات المتحدة بسبب الخلافات بين حماس وإسرائيل اللتين تتبادلان الاتهام بالتسبب في هذا الجمود.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدت إلى مقتل 64 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100.

كومي التابع لحماس في غزة إن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا في غارات اليوم الأحد.

وتركزت الغارات، التي شنتها إسرائيل على مناطق وسط غزة الأسبوع الماضي، ومخيم النصيرات، حيث قتل العشرات.