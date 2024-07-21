وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا، و105 إصابات" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أطفال غزة يواجهون أمراضا جلدية وبيئية

من ناحية ثانية، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن "أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط الأمراض الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي".

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، السبت، أن "أطفال غزة يواجهون ظروفاً صعبة، منها الأمراض الجلدية، والبيئة غير الصحية، والأعمال العدائية التي لا تنتهي".

وشددت اليونيسف: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".