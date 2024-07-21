ويتبادل حزب الله القصف بشكل شبه يومي مع القوات الإسرائيلية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "خلال الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية على مستودعيْن للأسلحة في منطقة جنوب لبنان وفي داخلها قذائف صاروخية ووسائل أخرى"، وفقا لفرانس برس.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ذكرت ليل السبت أنّ "غارة على بلدة عدلون استهدفت مستودع ذخائر"، بعدما أشارت سابقاً الى غارة إسرائيلية على البلدة التي تقع بين مدينتي صيدا وصور، حيث "تستمرّ انفجارات الصواريخ" و"طالت أكثر من بلدة.. ما أدّى إصابة 3 مواطنين إصابات خفيفة".

واضافت الوكالة أنه تم قطع أوتوستراد صيدا صور بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرق الداخلية.

وتطايرت شظايا الانفجارات إلى القرى المجاورة للبلدة، حيث سقطت إحداها في بلدة برج رحال.

واليوم صباحا، دوت صافرات الإنذار في بتست وشلومي بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ولم ترد أنباء من الطرفين حول وقوع انفجارات في المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار.

يشار إلى أن عمليات القصف المتبادل عبر الحدود الجنوبية للبنان أسفرت عن مقتل 515 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 18 عسكرياً و13 مدنياً، بحسب السلطات الإسرائيلية.