وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه إيلات، وذلك بواسطة منظومة "السهم 3" Arrow 3 خارج أراضي إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش نجحت في اعتراض صاروخ أرض-أرض اقترب من الأراضي الإسرائيلية من اليمن باستخدام نظام الدفاع الجوي.

وقال إن الصاروخ لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، منوها إلى أن صافرات الإنذار دوت تحسبا لاحتمال سقوط شظايا.

وختم أن "الحادثة انتهت".

غير أن الجيش الإسرائيلي أو وسائل الإعلام لم تذكر شيئا بشأن ما إذا سقطت الشظايا داخل إسرائيل أو حدوث أضرار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل السبت/الأحد، أنه لا مؤشرات على وقوع حادث أمني بمدينة إيلات بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات في المدينة.

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة، لافتا إلى أن عملية "اليد الطولى" جاءت ردا على القصف الحوثي المستمر لإسرائيل.