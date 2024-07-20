وقال المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي إنه سيكون هناك "رد مؤثر" على الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة.

وبدوره قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع مساء السبت، إن الجماعة لن تتردد في مهاجمة "أهداف حيوية" في إسرائيل.

وأضاف سريع أن تل أبيب غير آمنة وقال "نعد العدة لمعركة طويلة الأمد مع إسرائيل.. سنرد على الهجوم الإسرائيلي".

كما كتب المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أن "اليمن تعرض لعدوان إسرائيلي غاشم استهدف منشآت تخزين الوقود ومحطة كهرباء المحافظة".

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن "الهجوم الإسرائيلي سيزيدنا إصرارا وبشكل تصاعدي على مساندة غزة".

وتابع أن "الضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة حلم لن يتحقق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عدة أهداف للحوثيين غربي اليمن السبت في أعقاب هجوم قاتلة بطائرة مسيرة شنته الجماعة المتمردة على تل أبيب في اليوم السابق.

وقال الجيش إنه قصف عددا من "الأهداف العسكرية" في مدينة الحديدة الساحلية الغربية، معقل الحوثيين، مضيفا أن هجومه جاء "ردا على مئات الهجمات التي نفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".