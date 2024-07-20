وقال الحزب في بيان أن هذا الاستهداف بصواريخ كاتيوشا يأتي ردا على الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه تم اليوم السبت، رصد حوالي 30 قذيفة قادمة من لبنان نحو هضبة الجولان.

وأوضح الجيش أن منظومة الدفاع الجوي "اعترضت بعض القذائف وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وأضاف أنه تم رصد حوالي 10 قذائف قادمة من لبنان نحو الجليل الغربي، كما تم رصد حوالي 5 قذائف باتجاه الجليل الأعلى و"تم اعتراض معظمها من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وتابعت أن "خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة إطلاق الصواريخ".

وكانت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان قد أفادت باستهداف سيارة على الطريق بين برج الملوك والخيام، بقضاء مرجيون في لبنان، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله الداعم لحماس وفصائل حليفة له من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.