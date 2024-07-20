وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 288 للحرب على غزة، إن 71 شخصا على الأقل قتلوا خلال 48 ساعة حتى صباح السبت.

وأضافت أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 89622 في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، وإصابة العشرات، جراء عمليات القصف التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع.