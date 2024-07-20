وأبلغ ربان السفينة عن وقوع "هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضا بالقرب من السفينة".

وقال الربان إن "السفينة وطاقمها بخير".

وذكرت رويترز في وقت سابق من اليوم السبت أن الهيئة تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية حدثت في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأضافت الهيئة أن تلك الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم السبت أيضا، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت الشركة أنها تحقق في الأمر.