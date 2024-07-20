فقد قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة، ونقل مسعفون من الهلال الأحمر 6 قتلى جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط كلية المجتمع بالحي، إلى مستشفى المعمداني.

كما نقل مسعفون 6 قتلى و10 جرحى، في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة عياد بمريع أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت "وفا"، إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين انتشلوا جثامين 4 قتلى من أسرة واحدة، وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الشريحي بالمخيم الجديد بالنصيرات، وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة أبو سدرة بالنصيرات مخيم 2، في محيط مسجد مراد الطلاع وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال البحث جاري عن مفقودين.

واستهدف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو جاسر بمنطقة العلمي بمخيم جباليا وسط القطاع، ما أدى لمقتل 4 مواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وقتل 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة البطران بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في محيط دوار الشهداء بالمخيم.

وجنوبا، فجرت قوات الاحتلال أحياء سكنية غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وقالت "وفا" إن طواقم الإسعاف، نقلت قتيلا جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال وهو يقود دراجة هوائية في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 38848 مواطنا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.