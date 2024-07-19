وأوضح المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" في بيان: "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب".

وذكر سريع: "نُفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها (يافا) قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدوِّ ولا تستطيع الرادارات اكتشافَها وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"

وأضاف: "سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الداخلية والوصول إلى العمق ونؤكد امتلاكنا بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) منطقة غير آمنة وستكون هدفاً أساسياً في مرمى أسلحتنا".

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الانفجار الكبير الذي وقع في شوارع وسط تل أبيب تسبب في سقوط قتيل وإصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح.