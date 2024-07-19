وحسبما ذكرت "رويترز" فقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع على منصة إكس أن "العملية النوعية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت تل أبيب في فلسطين المحتلة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق اليوم إنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة لكنه لم يطلق صفارات الإنذار.

ووقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

وأضاف أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.

وكشفت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.

وأظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.

وفي سياق متصل، نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس عن الجيش الأميركي قوله إن قام "باعتراض أربع مسيرات كانت في طريقها إلى إسرائيل".