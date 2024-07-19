وقالت القيادة الوسطى في تحديث لها على منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير صاروخين أرض جو وأربع طائرات بدون طيار وهي على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

واختتمت قائلة: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

ويقول الحوثيون إن العمليات التي يقومون بها تأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.