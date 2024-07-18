وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" إن القيادي في وحدة الرضوان القتيل هو علي جعفر معتوق، مشيرة إلى أن الضربة الإسرائيلية قتلت أيضا 3 من عناصر الحزب المرافقين له، في بلدة خربة سلم اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى من 3 طوابق، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود.

ومنذ ذلك الحين، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 500 شخص في لبنان، معظمهم من المقاتلين و104 مدنيين وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا و13 مدنيا.