جاء هذا خلال اجتماع الأعضاء في القاهرة، بهدف الاتفاق على عملية سياسية تخرج ليبيا من أزماتها.

وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن اللقاء شهد الاتفاق على: "التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق".

كما دعا الاجتماع إلى "تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات".

واتفق الحاضرون على: " تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشيح، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد".

كما جاء في البيان أنه تم التوافق على: "ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن".

ودعا البيان المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام سيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي، مشددا على رفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بحكم الأمر الواقع.