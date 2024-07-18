وأوضحت الحركة في بيان لها أن: "قرار الكنيست بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرار باطل، وصادر عن جهة احتلال ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية".

وأضاف البيان أن القرار: "تأكيد على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".

وتابعت: "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".

وشددت على أن هذا القرار هو رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين العضوية الكاملة، ما يستدعي التحرك الدولي الجاد لوقف هذه القرارات والإجراءات بما يمكن الشعب الفلسطيني من الوصول لحقوقه كافة.

كان الكنيست قد صوت، الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".