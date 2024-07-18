اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن قرار الكنيست الإسرائيلي عدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية باطل وصادر عن سلطة غير شرعية.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن: "قرار الكنيست بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرار باطل، وصادر عن جهة احتلال ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية".
وأضاف البيان أن القرار: "تأكيد على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".
وتابعت: "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
وشددت على أن هذا القرار هو رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين العضوية الكاملة، ما يستدعي التحرك الدولي الجاد لوقف هذه القرارات والإجراءات بما يمكن الشعب الفلسطيني من الوصول لحقوقه كافة.
كان الكنيست قد صوت، الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأيد القرار أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة وحظي بدعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس.
في المقابل، غادر النواب عن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، من يسار الوسط، الجلسة العامة لتجنب دعم الإجراء على الرغم من تأييده لحل الدولتين.