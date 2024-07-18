وأوضح كريستو في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" من مدينة بورتسودان أن ثلث المصابين بسبب الحرب في السودان هم من النساء والأطفال دون العشر سنوات.

وقال رئيس المنظمة: "أجرينا استطلاعات أظهرت أن هناك زيادة في الأمراض المتعلقة بسوء التغذية وخاصة في صفوف النساء الحوامل اللائي يفتقدن أطفالهم بسبب سوء التغذية".

وتابع: "نعمل في 8 ولايات بالسودان وإحداها الخرطوم التي شهدت نزوح الملايين، نحاول ان نعيد عمل بعض المنشآت الصحية التي تأثرب سببب الحرب، حيث أن أكثر من 70 بالمئة من المنشآت الصحية في السودان لا تعمل بسبب أنها دمرت أو نهبت أو ليس لديها إمدادات كافية أو عدد كافي من الموظفين".

ولفت إلى أن "التواصل يتم مع المنشآت الطبية الموجودة وخدمات وزارة الصحة، لكن يجب علينا التعاون مع الطرفين المتحاربين الجيش والدعم السريع لضمان أمن وسلامة موظفينا".

كما أكد أن هناك أزمة تتعلق بالتمويل موضحا: "تعاني منظمات الأمم المتحدة من نقص كبير في التمويل كما أن المنظمات غير الحكومية لا تستطيع المجيء بسبب المخاطر الأمنية، مشيرا إلى أن أطباء بلا حدود ستزيد نشاطاتها في السودان لسد الفجوات الموجودة بسبب نقص التمويل".