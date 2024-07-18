وتشكلت "قوات الفجر" من شباب منتمين إلى الجماعة الإسلامية التي تعد فرع من فروع الإخوان في لبنان، بعد الاجتياح الإسرائيلى عام 1982.

وتبنت هذه القوات العديد من عمليات الاستهداف التي طالت إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.

وتشهد جبهة لبنان توترات عديدة بين إسرائيل وحزب الله حيث يتبادل الطرفان الهجمات وسط مخاوف من توسع هذه العمليات وتحولها لحرب شاملة.