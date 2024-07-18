وقال المسؤولون لقناة "آي 24 نيوز"، إنه لم يتم العثور على الضيف في مستشفى ناصر الذي نقل إليه المصابون بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس.

وأضافوا أنه عقب الضربة التي قالت إسرائيل إن هدفها محمد الضيف تم نقله إلى نفق تحت الأرض.

من هو محمد الضيف؟