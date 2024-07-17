وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بزشكيان لتهنأته بالفوز في الانتخابات.

وخلال الاتصال أشاد الزعيمان "بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة"، وأكدا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وفي مارس 2023 استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق رعته الصين، بعد قطيعة دامت 7 سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

وتبادل البلدان السفراء وزيارات وزراء الخارجية، قبل أن يجري الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أول زيارة لرئيس إيراني إلى المملكة منذ أكثر من 20 عاما، لحضور قمة عربية إسلامية مشتركة لمناقشة الحرب في غزة، في نوفمبر الماضي.