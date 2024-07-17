وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": "في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة للأونروا".

وأضاف أن "الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".

وتابع لازاريني أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة. انتهكت جميع قواعد الحرب في غزة".

وأكد أنه "يجب ألا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة"، مجددا مطالبته بوقف إطلاق النار فورا.

وأرفق المنشور بصور تظهر الدمار الذي لحق بإحدى مدارس الأونروا من جراء قصف إسرائيلي استهدفها، رغم اكتظاظها بالنازحين الذين لجأوا إليها بحثا عن الأمان.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس تتخذ من المرافق المدنية مقارا لها، ويقول إنه يستهدف قادة الحركة.