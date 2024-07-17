وذكر مكتب غالانت أن الأخير أبلغ نظيره الأميركي، لويد أوستن، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة أوجدت الظروف التي ستمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وذلك في اتصال بينهما جرى ليلة الأربعاء.

وأضاف المكتب في بيان: "عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة أدت إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن، وهو الأمر الذي يمثل أعلى ضرورة في الوقت الراهن".

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد نقلت عن غالانت قوله إن شروط التوصل لاتفاق مع حركة حماس نضجت لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزيد من صعوباتها.

وقال غالانت: "إذا لم يتم حسم صفقة الرهائن خلال أسبوعين فسيكون مصير المحتجزين محسوما".

وأوضح أن نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.