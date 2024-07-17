وقال نصرالله في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية ببيروت: "تمادي العدو في استهداف المدنيين في الأيام القليلة الماضية (..) سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق".

وقُتل 5 مدنيين الثلاثاء بينهم 3 أطفال سوريين بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، ردّ عليها حزب الله ليلا بإطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل جرى استهداف بعضها للمرة الأولى.

وتجاوزت حصيلة القتلى المدنيين جراء ضربات إسرائيلية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة، عتبة المئة خلال الأسبوع الحالي.

ويُكرّر حزب الله الذي يقول إن هجماته ضد إسرائيل تأتي "دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها"، أنه لن يوقف عملياته من جنوب لبنان قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال نصرالله: "جبهتنا لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً على قطاع غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة".

وحذر في كلمته إسرائيل من مغبّة أي هجوم برّي على جنوب لبنان، قائلا: "إذا جاءت دبابتكم إلى لبنان (..) لن تبقى لكم دبابات".

وتقول اسرائيل إنها تردّ على عمليات حزب الله بقصف "بنى تحتية وعسكرية" تابعة له وتستهدف تحركات مقاتليه.

لكن ضرباتها أدت إلى دمار واسع خصوصاً في القرى الحدودية الأمامية التي نزح سكانها.

وأسفر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر عن مقتل 511 شخصا في لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وبينهم أكثر من 104 مدنيين، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسميّة لبنانيّة.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 17 عسكرياً و13 مدنياً.