وأكد الجيش الإسرائيلي "اعتراض القبة الحديدية عدة صواريخ أطلقت من لبنان فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة".

كذلك أشار الجيش الإسرائيلي إلى "إطلاق ما بين 20 إلى 30 صاروخا من لبنان على منطقة جبل ميرون دون وقوع إصابات".

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق من مساء الثلاثاء قصف كريات شمونة ‌بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما قصف حزب الله مواقع عسكرية وبلدات شمالي إسرائيل، ردا على مقتل 5 مدنيين جنوبي لبنان، حسبما قال في بيان.

وفجر الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية قرب مستوصف في بلدة راميا جنوبي لبنان.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله الداعم لحماس والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود.

وتزداد حدّة القصف تبعا للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قياديين ميدانيين.

وأسفر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر عن مقتل 511 شخصا في لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وبينهم أكثر من 104 مدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

من جانبه أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 17 جنديا و13 مدنيا.