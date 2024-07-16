وخلال الاتصال؛ أعرب الرئيس ماكرون عن اهتمام فرنسا بالمبادرة التي طرحها ملك البحرين خلال القمة العربية الأخيرة (قمة البحرين)، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، يضمن حلاً شاملاً ودائماً للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه؛ أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي عن الاهتمام والدعم للمبادرة، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات التاريخية مع فرنسا في شتى المجالات، والعمل سوياً على تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.