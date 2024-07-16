وأضاف أنه قضى على قادة كبار منهم قادة ألوية وكتائب وقادة سرايا، إلى جانب تدمير آلاف الأهداف لفصائل مسلحة.

تفكيك نصف قوة حماس

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في يونيو الماضي عن تفكيك نحو نصف القوة القتالية لحركة حماس في رفح التي تعتبر أوج المواجهات، باستهداف ما لا يقل عن 550 مسلحا من عناصر حماس.

وقدرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الفرقة 162 التابعة للجيش في رفح قضت على نصف كتائب حماس، ودمرت حوالي 200 فتحة نفق، بجانب القضاء على آخر مخزون كبير للصواريخ للحركة.

واعتبر الجيش أن العديد من عناصر حماس قتلوا في غارات على المباني والأنفاق، في حين فر عدد غير معروف من أنصار الحركة من منطقة رفح بعد بداية العملية العسكرية.

وأشار إلى تحديد ما لا يقل عن 25 نفقا طويلا بعضها على الأرجح استخدمته حماس لتهريب الأسلحة.

نتنياهو يتعهد بزيادة الضغط

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، "بزيادة الضغط" على حماس بعد سلسلة من الضربات المتزايدة على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر من الحرب.

وقال نتانياهو في كلمة خلال مراسيم رسمية، "هذا هو بالضبط الوقت المناسب لزيادة الضغط بشكل أكبر وإعادة جميع الرهائن- الأحياء والأموات- إلى وطنهم وتحقيق جميع أهداف الحرب"مكررا القول "سنزيد الضغط على حماس".

وأضاف أن "حماس تتعرض لضغوطات متزايدة لأننا نؤذيها ونقضي على كبار قادتها والآف من إرهابييها. وهي تتعرض لضغوط لأننا ثابتون على مطالبنا العادلة رغم كل الضغوط التي تمارس علينا".