وبحسب التقرير، قال بيرنز في المؤتمر إن السنوار، المهندس الرئيسي لمذبحة 7 أكتوبر في إسرائيل، "ليس قلقًا بشأن وفاته" لكنه يواجه ضغوطًا بشأن تحميله المسؤولية عن فداحة المعاناة في غزة.

وكان بيرنز قد عاد لتوه من رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي لمحاولة تعزيز المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن، واجتمع مع نظرائه الوسطاء من قطر ومصر، وكذلك رئيس المخابرات الخارجية الإسرائيلية.

وقال بيرنز يوم السبت إن هناك "احتمالاً هشاً أمامنا" وإن فرص الاتفاق على وقف إطلاق النار أكبر مما كانت عليه، وذلك بعد أشهر من هدنة مؤقتة قصيرة شهدت إطلاق سراح عشرات الرهائن في نوفمبر. لكنه أكد أن المرحلة النهائية من المفاوضات تكون دائمًا صعبة.

ويعقد المنتجع الصيفي للمخابرات الأميركية في صن فالي بولاية أيداهو، الذي يُطلق عليه أحيانًا "المخيم الصيفي للمليارديرات" بسبب قائمة ضيوفه الجذابة من أباطرة التكنولوجيا، وعمالقة الإعلام، وكبار المسؤولين الحكوميين الذين تمت دعوتهم إلى الحدث السري الذي يستمر لمدة أسبوع.

ويأتي الضغط المتزايد على السنوار في الوقت الذي وافقت فيه حماس وإسرائيل على اتفاق إطاري وضعه الرئيس جو بايدن في نهاية شهر مايو. وهذا ما قال المسؤولون الأميركيون إنه يُستخدم كأساس لاتفاق لإنهاء القتال.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا ضغوطًا داخلية هائلة للتوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

ويخرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين بانتظام إلى شوارع تل أبيب مطالبين الحكومة بالتركيز على عودة الرهائن بدلاً من الحملة العسكرية.

"فجوات يجب سدها"

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس: "لا تزال هناك فجوات يجب سدها، لكننا نحرز تقدمًا، والاتجاه إيجابي، وأنا مصمم على إنجاز هذه الصفقة ووضع نهاية لهذه الحرب التي يجب أن تنتهي الآن".

وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويُعتقد أن الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض، ويواجه مئات الآلاف الآخرين المرض والمجاعة ونقص المأوى، وفقًا لمنظمات الإغاثة.

وبعيدًا عن الكم الهائل من التفاصيل التي يتم تناولها في الاتفاق المحتمل، فإن المحادثات تتباطأ بشكل روتيني بسبب صعوبات إيصال الرسائل من وإلى السنوار بينما تحاول إسرائيل مطاردته.

ويُعتقد أن إسرائيل عثرت على واحد فقط من بين كبار قادة حماس الثلاثة في غزة وقتلته: مروان عيسى، الرجل الثاني في قيادة الجناح العسكري. واستهدفت إسرائيل قائدها العسكري، محمد ضيف، في تفجير يوم السبت أدى إلى مقتل ما يقرب من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

ولم تحدد إسرائيل ولا الولايات المتحدة ما إذا كان تم استهداف الضيف بنجاح.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن السنوار لم يعد يريد حكم غزة، وقد وقعت كل من إسرائيل وحماس على خطة "الحكم المؤقت" التي ستبدأ في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيث لن يتمكن أي منهما من السيطرة على غزة، حسبما قال مسؤول أميركي لشبكة CNN.