وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 284 للهجوم الإسرائيلي على القطاع، إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات "49 شهيدا و69 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 27 أكتوبر 2023 "بلغ 89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مقتل 9241 طالبا في غزة والضفة

من ناحية ثانية، قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 9241 طالبا قتلوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9138، والذين أصيبوا إلى 14671، فيما قتل في الضفة 103 طلاب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357.

وأشارت إلى أن 497 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 357 في الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، و88 ألف طالب محرومين أيضا من الالتحاق بجامعاتهم، كما حرم الاحتلال 39 ألف طالب من قطاع غزة من تقديم امتحان الثانوية العامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.