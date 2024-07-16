كما قُتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عبسان شرقي خان يونس، بينما قُتل 5 آخرون بغارة أخرى على تجمع لفلسطينيين في رفح.

هذا وانتشل فلسطينيون جثامين اثنين من الضحايا نتيجة الغارات التي سبق أن استهدفت السوق الشعبي في مخيم جباليا.

المجاعة في قطاع غزة أصبحت حقيقة موحشة

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن المجاعة في قطاع غزة لم تعد تلوح في الأفق، بل أصبحت حقيقة موحشة.

وأضاف خلال كلمته أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بعنوان: من قمة أهداف التنمية المستدامة إلى قمة المستقبل، والذي عقد في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، أن المجاعة في غزة تستدعي مواجهة الإخفاقات التي تسمح باستمرار هذه المظالم.

وأضاف منصور، أنه "بينما نعقد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، فإن الحاضر في فلسطين مليء بالأوجاع والآلام بفعل الاحتلال، وعلى رأسها تضرر قطاع التعليم، إذ تحولت المدارس إلى أنقاض ومعها عقود من الجهود التي جعلت شعبنا من أكثر الشعوب تعليماً في العالم".

وقال: "ما شيّدته العائلات والمجتمعات عبر الأجيال، تم تدميره في غضون ثوانٍ، ويقتل المدنيون، وخاصة النساء والأطفال، كل ساعة وكل يوم".