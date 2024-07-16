وأشارت الجماعة إلى أنها استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر، بمسيرات وصواريخ باليستية.

كما أشارت إلى استهداف ناقلة النفط "كايوس لاين" في البحر الأحمر بزورق ملغوم.

بالإضافة إلى استهداف السفينة أولفيا في البحر المتوسط، بالتعاون مع "المقاومة الإسلامية" بالعراق، المدعومة من إيران.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.