وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 80 شهيداً و 216 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أن عدد الجرحى ارتفع جراء ذلك إلى 89097 إصابة.

ونوهت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان السلطات الصحية الفلسطينية قدرت عدد القتلى الذين ما زالوا تحت الركام والأنقاض وفي الطرقات بعدة آلاف.

واليوم الاثنين، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 3 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين.