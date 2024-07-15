وأوضحت الهيئة البريطانية أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أنه السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي، وذلك بعد أن "اتخذت تدابير حماية ذاتية"، وفقا لرويترز.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.