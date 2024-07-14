وتم استدعاء قوات الشرطة إلى مفرق نير تسفي في منطقة الرملة، بعد بلاغات تشير إلى شبهات وقوع "حادث إرهابي".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حددت الشرطة هوية المهاجم على أنه فلسطيني من القدس الشرقية، مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه من قبل ضباط حرس الحدود الذين كانوا متمركزين قرب المكان.

وأفاد مستشفى "أساف هاروفيه" أن أحد المصابين بجروح خطيرة في هجوم الدهس وإطلاق النار عند تقاطع نير تسفي، في حالة حرجة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، قال قائد القيادة المركزية للشرطة آفي بيتون: "مهمتنا تحديد ما إذا كان الإرهابي يتصرف بمفرده. نحن في أوقات حساسة للغاية ومهمتنا الأساسية توفير الأمن".

وجاء الهجوم بعد يوم من غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي في خانيونس، أدت إلى مقتل ما لايقل عن 90 فلسطينيا.