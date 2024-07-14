وسقط القتلى جراء ما لا يقل عن 4 غارات جوية إسرائيلية منفصلة على 4 منازل في مناطق مختلفة بمدينة غزة.

وقال سكان ومسؤولون بقطاع الصحة إن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه الجوي والبري.

والسبت أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا في منطقة المواصي بخان يونس التي توصف بأنها منطقة إنسانية في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وهذا هو الهجوم الأكثر دموية في القطاع منذ أسابيع.

وقالت إسرائيل إن الهجوم استهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، لكن من غير المؤكد أنه أسفر عن مقتله.

وقالت حماس إن مزاعم إسرائيل بأنها استهدفت قادة بالحركة كاذبة وتهدف إلى تبرير الهجوم.