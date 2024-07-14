ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان في هجوم جديد لحزب الله، وتم إسقاط معظمها بواسطة نظام القبة الحديدية.

وتابع الجيش: "نتيجة سقوط الشظايا، أصيبت جندية بجروح خطيرة، وأخرى بجروح متوسطة، واثنتان بإصابات طفيفة، ونقلن إلى المستشفى".

وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ أخرى أطلقت على كريات شمونة، بعد فترة قصيرة من الرشقة الأولى التي أدت إلى إصابة الجنديات.

في هذه الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب قائدا ميدانيا لحزب الله في كفر تبنيت بجنوب لبنان في منطقة النبطية.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة على جنوب لبنان، السبت، مما تسبب في مقتل مدنيين اثنين، كما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من عناصر حزب الله بالمنطقة.

وأعلن حزب الله شن عشرات الهجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية حدودية، وأنه قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الهجمات عبر الحدود منذ السابع منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من توسع هذه العمليات وتحولها لحرب شاملة.

وأسفر القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله منذ اندلاع حرب غزة عن مقتل أكثر من 500 شخص في لبنان وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية، بينما أعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 29 شخصا، غالبيتهم عسكريون.