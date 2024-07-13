وقال الحوثيون في بيان إنهم يتابعون ما يجري في قطاع غزة وارتكاب إسرائيل "مجزرة" راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وأفاد البيان أن الحوثيين ملتزمون بمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل على اتخاذ ما يلزم وفق الإمكانات والقدرات المتاحة لدعمه.

وأكد البيان: "قواتنا لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأدت الغارات الإسرائيلية على المواصي في خانيونس، السبت، التي استهدف منطقة أعلنها الجيش الإسرائيلي آمنة في وقت سابق، إلى مقتل 90 فلسطينيا على الأقل وإصابة المئات، وفق السلطات الصحية بقطاع غزة.

ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن مختلفة، ويقولون إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وفي المقابل، شكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفذت منذ منتصف يناير ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن، وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات.

وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت، الثلاثاء، السفينة "سنتوسا" التابعة لشركة "ميرسك" في بحر العرب، بعدة صواريخ بالستية.