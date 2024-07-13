وحسب الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر سيارة إسعاف وأخرى للدفاع المدني، في محاولة إنقاذ المصابين وانتشال جثامين القتلى، لكن سيارة الدفاع المدني تتعرض لهجوم جوي يدفع المسعفين إلى الركض بعيدا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة نحو 300، في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

واستنكرت الوزارة في بيان "مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين"، مشيرة إلى أن 20 قتيلا وأكثر من 90 مصابا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "لا زالت هناك العديد من جثامين الشهداء متناثرة في الشوارع وتحت الركام وبين خيام النازحبن لا يمكن الوصول إليها، بسبب حجم القصف الكبير الذي استهدف بها الاحتلال أماكن وخيام النازحين"، واصفا ما حصل بأنه "مجزرة جديدة".

وتقع منطقة المواصي الساحلية بين رفح وخانيونس، وكانت إسرائيل أعلنتها "منطقة إنسانية" وطلبت من النازحين التوجه إليها.