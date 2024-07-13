وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفى وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وأضافت أن الأنباء الأولية تتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة في منطة المواصي التي تعج بمئات آلاف النازحين.

وذكرت مصادر طبية تابعة لحماس أن 71 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس وأصيب 289 آخرين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على وقف إطلاق النار المستمر في القطاع منذ أكتوبر العام الفائت.

وزاد من صعوبة الأمر شرط أضافه بنيامين نتنياهو لبنود الصفقة يريد منه ضمان عدم عودة المسلحين إلى شمالي القطاع.