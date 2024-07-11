وأضاف سوليفان: "المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية.. أعتقد أن القضايا المتبقية قابلة للحل".

وكشف مستشار البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث بشأن محادثات وقف إطلاق النار لاحقا.

وانتقلت هذا الأسبوع المفاوضات من القاهرة إلى الدوحة قبل أن تعود إلى العاصمة المصرية مرة أخرى.

ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون ومصريون وقطريون للنقاش حول مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وكذلك محادثات بشأن ترتيبات أمنية على الحدود بين غزة ومصر.

كواليس التفاوض

وقال مصدران أمنيان مصريان، الخميس، إنه تم إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة فيما يتعلق بمسألتي تحرير الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في القطاع.

ترتيبات أمنية وضمانات

وأضاف المصدران أن العمل لا يزال جاريا على ترتيبات أمنية وضمانات لوقف إطلاق النار.

وأوضحا أن المباحثات سعت للبناء على نقاط سبق أن وافقت عليها حماس التي قالت في بيان إن الوسطاء لم يطلعوها بعد على آخر المستجدات.

تحرير الرهائن والأسرى

وتابعا المصدران أن هناك اتفاقا على الاستعدادات لتحرير رهائن إسرائيليين وإطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل وعلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق سكنية في جنوب غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح والتي تستمر 6 أسابيع.

آلية إدارة القطاع

وذكرا أنه تم الاتفاق أيضا على آلية لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.

وبحسب المصدرين، لا يزال هناك خلافات على الترتيبات الأمنية عند المعابر المؤدية لغزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وقالا إنه يجري العمل على مطلب حماس الحصول على ضمانات مكتوبة بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.