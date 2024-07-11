وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن طائرة بدون طيار سقطت في الجليل الغربي في منطقة كابري ما أدى إلى حدوث إصابة بجروح خطيرة.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من الطائرات المسيرة سقطت في منطقة الجليل الغربي عبرت الأراضي اللبنانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض عدد من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وجاء ذلك بعد قليل على سماع دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، محذرة من دخول مسيرات، ثم تم رصد انفجار صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الأوسط بجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت مراسلتنا.

وكان حزب الله استهدف، أمس الأربعاء، تجمعا لجنود إسرائيليين بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان، إنه حقق إصابة مباشرة.

وجاء ذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على وادي العصافير في الخيام بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان، سبقت غارتين أخريين على بلدتي العديسة وراميا جنوبي لبنان، وفقا لمراسلتنا.