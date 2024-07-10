وقال نصر الله في كلمة له "حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن كل الفصائل الفلسطينية وما تقبل به حماس نقبل به جميعا".

وشدد زعيم حزب الله على أنه "إذا أرادت إسرائيل أن يتوقف إطلاق النار يجب أولا أن يتوقف العدوان على غزة".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حسن نصر الله:

الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة.

المعركة في الشمال تتمثل بحجم الألم والضغط والاستنزاف الذي لحق بإسرائيل ويدفعه للنقطة التي يضطر فيها إلى وقف الحرب وسيضطر الى وقفها وإلا فهو يمضي إلى الهاوية.

نتنياهو يخفي الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى في جبهة الشمال، وإسرائيل تعيش أسوأ أيامها وأسوأ مرحلة على كل الأصعدة.

ما جرى في غزة "أدّب" الجيش الإسرائيلي ولو حقق انتصارا واضحا وحاسما في غزة فسوف يأتي إلى لبنان وغير لبنان ويفرض شروطه على كل دول وشعوب المنطقة. وأول من سيكون في دائرة التهديد هو لبنان.